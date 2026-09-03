Ахмед Хикмет смени Владо Манчев като треньор на "Берое"

Ахмед Хикмет е новият старши треньор на "Берое", съобщиха от клуба от Втора лига.

41-годишният специалист заменя на поста бившия нападател и треньор в школата на ЦСКА Владимир Манчев, който бе уволнен в началото на седмицата.

"Хикмет е запознат с клуба и неговата идентичност, тъй като преди това е носил фланелката на "Берое" като играч и е бил част от отбора, който печели промоция за "А" група. Пожелаваме му да постигне същия успех и като треньор! Неговите познания за футбола, работната етика и отдадеността му към клуба ще бъдат от съществено значение за справяне с предизвикателствата и постигане на целите, които предстоят. Добре дошъл отново у дома, Ахмед! Пожелаваме ти много успехи", написаха от Берое.

В треньорската си кариера бившият халф е водил отборите на "Академик Свищов", "Ямбол" и "Спортист Своге", където бе за последно.