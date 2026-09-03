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https://www.24chasa.bg/sport/article/23498868 www.24chasa.bg

Защитник на "Левски" се размина с тежка травма

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Травмата на защитника на "Левски" Никола Серафимов не е толкова сериозна, съобщи самият той в инстаграм.

Футболистът от Северна Македония беше заменен принудително малко преди края на първото полувреме при победата на шампионите над "Славия" с 2:1 вчера в "Овча купел"".

При остро влизане в краката му от Роберто Райчев Серафимов падна лошо на ръката си. Той беше откаран болница със съмнение за сериозна контузия на десния лакът.

„За щастие всичко мина добре и без сериозно нараняване, въпреки че на пръв поглед изглеждаше страшно. Благодаря на всички за съобщенията и подкрепата. Обичам ви! Надявам се да се върна на терена възможно най-скоро. Голяма победа. Само "Левски"!, написа Серафимов.

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