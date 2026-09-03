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Спират в 10-ата минута мачовете в Аржентина заради Меси

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Лео Меси целува световната купа в Катар през 2022-а. Снимка: Ройтерс

Предстоящите мачове от аржентинското първенство на всички нива и срещата за ще бъдат прекъснати след 10 минути в чест на нападателя Лионел Меси, който се оттегли от националния отбор.

Осемкратният носител на „Златната топка" играе с емблематичния №10. Видеоклип, посветен на Меси от Аржентинската футболна асоциация, също ще бъде показан преди мачове на стадиони с инсталирани екрани.

39-годишният Меси има 207 мача за националния отбор със 125 гола. Той го изведе до световната титла през 2022 г. и 2 трофея от Копа Америка (2021, 2024).

Лео Меси целува световната купа в Катар през 2022-а. Снимка: Ройтерс

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