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Нападателят ветеран Един Джеко има зад гърба си 151 мача с националната фланелка, 73 гола и две участия на световни първенства за Босна и Херцеговина (2014, 2026).

Днес 40-годишният футболист на германския „Шалке 04" обяви оттеглянето си от държавния тим.

След мача на 2 октомври в Лигата на нациите (Дивизия B) срещу Швеция слагам край, написа Джеко в социалните си мрежи.

Преди това Босна гостува на Полша и Румъния съответно на 25 и 28 септември. Двубоят срещу скандинавците ще се играе в Зеница.

Джеко, който е един от големите голмайстори на този век, дебютира за родината си през 2007-а при 3:2 над Турция, като се разписва.