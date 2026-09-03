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https://www.24chasa.bg/sport/article/23499067 www.24chasa.bg

Джеко обяви кога ще се раздели с националния на Босна и Херцеговина

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Един Джеко

Нападателят ветеран Един Джеко има зад гърба си 151 мача с националната фланелка, 73 гола и две участия на световни първенства за Босна и Херцеговина (2014, 2026).

Днес 40-годишният футболист на германския „Шалке 04" обяви оттеглянето си от държавния тим.

След мача на 2 октомври в Лигата на нациите (Дивизия B) срещу Швеция слагам край, написа Джеко в социалните си мрежи.

Преди това Босна гостува на Полша и Румъния съответно на 25 и 28 септември. Двубоят срещу скандинавците ще се играе в Зеница.

Джеко, който е един от големите голмайстори на този век, дебютира за родината си през 2007-а при 3:2 над Турция, като се разписва.

Един Джеко

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