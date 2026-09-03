Български защитник се завърна в елита на Дания

Българският централен защитник Стефан Велков смени отбора си в Дания, като премина от втородивизионния "Вейле" в елитния "Сьондериске", съобщава местната преса.

29-годишният футболист, който има 2 мача за националния тим, парафира контракт с новия си клуб за следващите три сезона. Според неофициална информация стойността на сделката между двата клуба е около 300 хиляди евро, като сумата може да нарасне до 500 хиляди евро заради различни бонуси за представяне.

Бранителят, който е юноша на "Славия", изкара последните 4 години във "Вейле", за който записа 113 мача с 13 гола. В кариерата си, освен в родния си клуб, той е играл още за нидерландските "Валвайк" и "Ден Бош" и за германските "Юрдинген" и "Дуисбург".