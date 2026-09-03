Двама елитни съдии и още 2 звезди за бенефиса на Теодор Салпаров

Двамата български съдии с най-голям авторитет в световния волейбол Ивайло Иванов и Добромир Добрев ще ръководят бенефиса на Теодор Салпаров "Една кариера - една легенда", който ще се състои на 5 септември от 16,30 в "Арена 8888".

Иванов достигна до олимпиадата в Париж през 2024 година, където бе арбитър на общо 9 срещи. Добрев също получава наряди на големи първенства.

Последните две силни попълнения в отбора на чужденците идват от Италия и Германия. Групата на блокировачите се оформя от Емануеле Бирарели. Италианецът бе дълги години един от стожерите в центъра на "Тренто", с който той триумфира три пъти в Шампионската лига и четири пъти на световното клубно първенство. С екипа на "скуадра адзура" той стигна до среброто на олимпиадата в Рио де Жанейро през 2016 под ръководството на Джанлоренцо Бленджини. През 2012 година в Лондон Бирарели бе в тима на Италия, спечелил бронзовите медали. На два пъти Бира, както бе известен сред съотборниците си, стигна до финал на европейско първенство - през 2011 и 2013 година.

На разпределителския пост при чужденците заедно с Микеле Баранович ще бъде Симон Тишер. Германецът бе съотборник на Салпаров и Владимир Николов в АСЮЛ (Лион) през сезон 2013/2014. Тишер бе най-изявеният разпределител на Бундестима в първото десетилетие от новия век, като стана 4 пъти шампион на Германия с "Фридрихсхафен" и 2 пъти на Гърция - с "Ираклис" и "Олимпиакос".

Перлата в короната му е спечелената Шампионска лига с "Фридрихсхафен" през 2007 г.