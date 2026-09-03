"Пирин" на дъното - остана без издръжка и с огромни дългове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Изпълнителният директор на славния някога "Пирин" (Благоевград) Георги Калпакчиев обяви, че се оттегля от ангажимента си към клуба.

Към момента "орлетата" заемат последното 18-о място във временното класиране във Втора лига след загуби и в 7-те си мача от началото на сезона и голова разлика 3:24.

"След положените усилия за стабилизиране на ПФК „Пирин" съм принуден да се оттегля от ангажимента си към клуба.

Причините са невъзможността да бъдат изплатени значителните задължения, натрупани от предишни собственици, както и невъзможността да продължавам самостоятелно да издържам клуба.

Участието ми беше в качеството на преносител на акциите, а не на собственик или основен инвеститор. Положих всички усилия да намеря устойчиво финансиране, но въпреки проведените разговори, всички потенциални инвеститори се отказаха.

Това решение не е отказ от „Пирин", а резултат от обективна финансова ситуация, която не може да бъде преодоляна с усилията и средствата на един човек.

Пожелавам успех на ПФК "Пирин", Благоевград", обяви Калпакчиев.