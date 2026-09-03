Знаково име за "Лудогорец" пое втория отбор

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Иван Стоянов е новият старши треньор на „Лудогорец II", обявиха разградчани.

Бившият футболист на „орлите", който е двукратен шампион, заема поста на Тодор Живондов.

Стоянов ще направи официалния си дебют начело на втория тим на „Лудогорец" идния понеделник, когато „орлите" гостуват на „Пирин" в мач от VIII кръг на Втора професионална лига.

"Много съм щастлив, че ще продължа треньорската си кариера в клуба, в който ми даде страшно много като футболист и в, който постигнах страхотни успехи", коментира Иван Стоянов.

Стоянов остави ярка следа в историята на „Лудогорец" като футболист. Той бе сред ключовите фигури за историческите първи две шампионски титли на клуба, като допринесе с важни голове и асистенции.

Един от емблематичните му моменти със зелената фланелка е от 24 юли 2013 г. - на рождения му ден, когато Стоянов отбеляза великолепен гол срещу „Слован" (Братислава) в реванша от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. „Лудогорец" спечели с 3:0 и за първи път в историята си отстрани съперник в европейските клубни турнири.

Като футболист Иван Стоянов е играл още за родния си „Сливен", „Щутгарт II", ЦСКА, „Алания" (Владикавказ), „Верея", „Монтана", „Ботев" (Пловдив), „Етър" и „Загорец". Има 12 мача за националния отбор на България.

Треньорската му кариера преминава през „Загорец", „Сливен", „Карнобат", ЦСКА 1948 III, ЦСКА 1948 II и ЦСКА 1948.