Публиката на US Open на война срещу нагли инфлуенсъри

Феновете на тениса, които присъстват на откритото първенство на САЩ, са в ужас от присъствието на инфлуенсъри около кортовете. Има вече дори официални оплаквания.

Инфлуенсърите въобще не спазвали етикета на публиката в този спорт. Говорели на висок глас, правили си снимки постоянно, дори по време на изпълнение на сервис. Това се отразява на играта, особено на мачовете, които са на осветление.

Вече има и един прекъснат мач от турнира, за да се озаптят малко феновете на социалните мрежи.

За всичко са отговорни обаче организаторите на турнира, които тази година предпочетоха да орежат журналистически акредитации, за да дадат 100 точно на инфлуенсъри в опит да вдигнат реномето в социалните мрежи.

Най-преследвана от бандата на социалките е ексцентричната японка Наоми Осака. Тя винаги се появява на корта в някакъв екстравагантен костюм. А на последния си мач на “Флашинг Медоу” изкара вътрешния си Ръсел Уестбрук, като надяна лента на главата точно като тази на звездата на НБА.

“Аз съм голям фен на Ръсел и заради това реших да му го покажа”, заяви Наоми след победата си.

Друга жертва е Арина Сабаленка, която пък ванаги предизвиква със спортния си екип. В турнира на двойки, където загуби с Джокович, тя бе с рокля на дупки и отдолу със спортен екип, като всички определиха облеклото ѝ като пълен провал.

След отпадането си още в първия кръг великият Новак Джокович пък се записа да участва на турнира от АТР 500 в Пекин за първи път от 11 години насам. На него се очаква да се завърне и Яник Синер, който пропусна откритото на САЩ заради контузия. Ноле има 29 победи и 0 загуби в китайската столица и 6 триумфа в надпреварата до последното си участие през 2015 г.

