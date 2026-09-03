Мини европейско за деца ще предшества голямото в София

Ден преди официалния старт на европейското първенство по волейбол в София България ще даде възможност на най-малките любители на играта да усетят атмосферата на големия форум. На 5 септември в тренировъчната зала на „Арена 8888 София" ще се проведе специално Мини европейско първенство, в което ще участват деца, родени през 2015 година и по-малки.

В турнира ще се включат шест отбора от различни волейболни клубове в страната. Всеки от тях ще представя един от националните отбори, които ще бъдат част от Европейското първенство в България, съобщават от БФ Волейбол.

В група А са България, Португалия и Полша, представени съответно от ВК Славия, ВК Етрополе и ВК Люлин. В група Б ще се състезават Украйна, Израел и Република Северна Македония, представени от ВК Левски София, ВК ВАСК и ВК ЦСКА.

Форматът е съобразен с възрастта на участниците и спецификата на детския волейбол. В груповата фаза всеки отбор ще изиграе по един мач срещу останалите състави в своята група. Двубоите ще се играят във формат два от три гейма, като всеки гейм ще бъде до 15 точки. За турнира ще бъде използвана официалната топка за мини волейбол в България.

Програмата започва в 09:00 часа с двубоя между България и Полша. След него са предвидени срещите Украйна - Северна Македония, Португалия – България, Израел - Украйна, Полша - Португалия и Република Северна Македония - Израел.

След приключването на груповата фаза предстои елиминационната част на турнира, като общо ще бъдат изиграни 11 срещи.

Мини европейското първенство е част от инициативите, които ще съпътстват началото на големия волейболен форум в София. Освен състезателен характер, турнирът има за цел да даде на най-малките състезатели възможност да бъдат част от атмосферата на Европейското първенство и да почувстват, че и те са част от голямото волейболно семейство.

За децата това ще бъде възможност не просто да играят волейбол, но и да представят държава, да носят нейното име и цветове и да преживеят своето „Европейско първенство" на същото място, където само няколко дни по-късно ще се срещнат най-добрите волейболисти на континента.

Инициативата е насочена към най-младото поколение и носи посланието, че големият волейбол започва именно от детските зали, първите тренировки и любовта към играта. Мини европейското първенство ще се проведе на 5 септември от 9:00 часа в тренировъчната зала на „Арена 8888 София".