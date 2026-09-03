За пети път 15-годишната Ая Касабова е първа в света в кайтсърфа за девойки

Младата спортна звезда се нареди също на трето място в генералното класиране за жени в дисциплината Big Air Hydrofoil

15-годишната Ая Касабова спечели пета световна титла за девойки. В рамките на две поредни състезания в Германия, само за две седмици, младата българска звезда в кайтсърфа се нареди също и на трето място в генералното класиране за жени в дисциплина Big Air Hydrofoil.

Пребори се за първото място Снимка: личен архив

След изключителното си представяне на състезанието в Миконос през юни тази година, Ая Касабова успя да защити световната си титла при девойките до 19-годишна възраст в Санкт Петер-Ординг, Германия в края на август. Тя прибавя петата световна титла в колекцията си, което я прави най-успешната млада състезателка по кайтсърф в света.

Броени дни след това Касабова участва за първи път в състезание от Световната купа за жени в нова за нея дисциплина – Big Air Hydrofoil в Sylt, Германия. След нелека битка и изключително трудни условия, Ая заема престижното трето място в световната ранглиста за жени, вече и в тази дисциплина.

С труд и постоянство успява да върви напред Снимка: личен архив

Хидрофойлът става популярен в последните години, защото може да се използва при много по-слаб вятър от стандартната кайт дъска. Разликата между двете е, че хидрофойл технологията притежава мачта и подводно крило, което повдига стабилно дъската и състезателя над повърхността. Така изчезва съпротивлението с вълните, а карането става абсолютно безшумно, гладко и бързо.

Ая Касабова печели първата си титла на едва 12-годишна възраст. До края на 2026 г. предстои борба за класиране в състезания извън кръговете на Световната купа, но са емблематични за кайтсърф общността.

Рекордните успехи на Ая Касабова са подкрепени от един от най-добрите треньори в света - Нико Делмаз от Франция. Неимоверният труд, всекидневните тренировки в най-различни климатични условия, желязната дисциплина и пълната отдаденост на цялото семейство на Ая са факторите, които дават възможност на 15-годишната състезателка да реализира мечтаните цели и да представя България на най-високо ниво в световния кайтсърф.