Четирима щастливци ще имат уникалната възможност да гледат на живо супердербито Милан - Интер от Серия А на 31 октомври на ВИП места на стадион „Сан Сиро“ и с поети разноски за път и хотел.

Два двойни билета за поредното издание на едно от най-великите съперничества във футбола са голямата награда в продължаващата до 14 октомври кампания „Отново играеш за Милан - Интер“, налична за регистрирани потребители на сайта на водещия български букмейкър, популярен като генерален спонсор на ЦСКА и регионален партньор на Милан.

Това е поредното предложение за клиентите на компанията като част от партньорството с „росонерите“, подписано през лятото на миналата година.

Сред останалите награди личат още пет двойни билета за други домакински мачове на Милан, пет официални фланелки на отбора, пет подписани топки и т.н.

Кампанията е активна до 23:59 часа на 11 октомври и желаещите да участват в нея трябва да запълнят виртуален билет чрез достигане на определена активност на сайта на букмейкъра.

Зачитащи се за атрактивното предложение са прогнози, поставени на живо на мачове от италианската Серия А, а валидни са както печеливши, така и губещи. Виртуалният билет се счита за запълнен на 100% и съответно даващ право за участие в тегленето на награди, когато е достигната определена обща граница на прогнози.

Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 14 октомври, като двамата щастливци, спечелили билети за Милан - Интер, могат да вземат със себе си любим човек и така да споделят емоцията. Освен правото на достъп до ВИП места на стадиона, разноските за самолетни билети и настаняване ще бъдат поети от водещия български букмейкър, на сайта на който правилата и условията за участие в кампанията са подробно обяснени.

От там напомнят, че този тип спортни прогнози са само за пълнолетни и към тях винаги трябва да се подхожда с внимание и отговорност, тъй като има риск от развиване на зависимост.