Десетото издание на силния международен турнир по тенис на маса Асарел България Оупън отново предвещава незабравими моменти за почитателите на спорта у нас. WTT Contender Panagyurishte 2026 Presented by Asarel ще се проведе в Арена Асарел в Панагюрище между 8 и 13 септември. След усилията, положени от организаторите през последните години, сега състезанието е част от по-високата Contender категория на Международната федерация и е с награден фонд от внушителните 100 000 долара.

Основните спонсори отново ще бъдат „Асарел-Медет” АД - най-значимото предприятие за региона на Панагюрище и пенсионно-осигурителна компания „Съгласие”. Сдружение „Асарел България Оупън” отново успешно си сътрудничи с Министерството на младежта и спорта, Българската федерация по тенис на маса и Община Панагюрище.

В основната част на схемата първи поставен е Тибо Поре. За французина това няма да е първо участие в Панагюрище, но тази година Поре ще е сред основните фаворити, като в момента той е под номер 21 в световната ранглиста. Вниманието обаче приковава многократния медалист от Олимпийски игри и Световни и Европейски първенства Димитрий Овчаров. Германската звезда триумфира в Арена Асарел при дебютното си участие през 2017 г. Сред участниците са още европейският шампион на двойки Джонатан Грот (Дания), един от най-силните англичани Том Джарвис, както и сребърният медалист от последните Олимпийски игри в Париж (2024) Кристиан Карлсон. В отборната надпревара във френската столица шведът остана на гейм от сензационен обрат срещу най-голямата звезда в спорта в момента – китаецът Уан Чуцин.

При дамите най-силно впечатление прави шампионката в Панагюрище на двойки от 2024 г. Хитоми Сато от Япония, която е 15-та в световната ранглиста. Още една представителка на топ 20 – сънародничката на Сато Мию Нагазаки (18 в света) ще бъде сред фаворитките в Панагюрище.

Както винаги и българското присъствие ще бъде осезаемо – Йоан Величков и Петьо Кръстев получават уайлд кард за основната схема при мъжете, а при дамите – Мария Йовкова. Останалите ни представители са Владимир Петков, Ивайло Косев, Стефан Димитров и Давид Костадинов при мъжете и Калина Христова, Цветелина Георгиева, Виктория Персова, Сиделя Мутлу, Анита Петкова и Нина Николова при жените.

Турнирен директор на състезанието за поредна година ще бъде Цветозар Христов, който освен дългогодишната кариера на съдия на топ ниво, притежава и необходимия опит за консолидирането на усилията на всички въвлечени в организацията и гладкото протичане на едно от най-големите спортни събития в България за 2026 г.

„Приемствеността от 2015 г. насам е един от основните фактори в утвърждаването на Панагюрище като една от постоянните дестинации в календара на Международната федерация в продължение на над 10 години”, категоричен беше Христов. „Благодарение на желанието и качеството ни като организатори получихме огромното признание от WTT. Категорията на турнира през тази година е вдигната и вече сме част от сериите Contender – това означава по-висок ранкинг на състезателите, значително по-висок награден фонд и, разбира се, несравнимо по-голям престиж за българския тенис на маса, Панагюрище и Асарел България Оупън”, допълни турнирният директор.

Председателят на Сдружение „Асарел България Оупън” Асен Попниколов е уверен, че Панагюрище ще оправдае доверието на Международната федерация по тенис на маса и World Table Tennis. „Продължаваме да работим усилено за добрия имидж и утвърждаването на турнира като една от най-добре подготвените спирки в календара на световния тенис на маса. През тази година имаме над 130 участници от 30 страни и както винаги фокусът ни пада и върху това да предложим на зрителите в Арена Асарел отлични условия да се насладят на мачовете, а билетите ще се продават и в мрежата на Eventim”, заяви Попниколов.

По традиция на най-перспективните млади български тенисисти ще бъдат връчени почетни плакети, както и парични премии, които да им помогнат за подготовката и участието в международни турнири. Наградата е на името на проф. д-р Лъчезар Цоцорков, а призьорите ще бъдат отличени от почетния председател на Сдружение „Асарел България Оупън” Иван Александров.