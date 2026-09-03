"Славия" със скромен трансфер в австрийската "Б" група

Нападателят Янис Гермуш бе официално представен като ново попълнение на австрийския „Вакер" (Инсбрук).
Трансферът бе потвърден от президента на „Славия" Венцеслав Стефанов, който сподели, че клубът се е разделил с футболиста срещу скромна сума.
25-годишният алжирски нападател с френски паспорт Янис Гермуш има богат опит в българското първенство. Преди „Славия" той е играл за отборите на „Крумовград" (пристигнал от гръцкия „Ираклис") и „Хебър".
„Вакер" (Инсбрук) е 5-кратен шампион на Австрия (за последно през 1977 г.). След преминат фалит в началото на века, тимът наскоро спечели Регионална лига-Запад и се изкачи във Втора лига.
След първите 5 кръга „зелено-черните" са 6-и в австрийската втора дивизия с 9 точки - на 3 точки от водача „Блау-Вайс" (Линц).