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https://www.24chasa.bg/sport/article/23501196 www.24chasa.bg

"Славия" със скромен трансфер в австрийската "Б" група

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Нападателят Янис Гермуш бе официално представен като ново попълнение на австрийския „Вакер" (Инсбрук).

Трансферът бе потвърден от президента на „Славия" Венцеслав Стефанов, който сподели, че клубът се е разделил с футболиста срещу скромна сума.

25-годишният алжирски нападател с френски паспорт Янис Гермуш има богат опит в българското първенство. Преди „Славия" той е играл за отборите на „Крумовград" (пристигнал от гръцкия „Ираклис") и „Хебър".

„Вакер" (Инсбрук) е 5-кратен шампион на Австрия (за последно през 1977 г.). След преминат фалит в началото на века, тимът наскоро спечели Регионална лига-Запад и се изкачи във Втора лига.

След първите 5 кръга „зелено-черните" са 6-и в австрийската втора дивизия с 9 точки - на 3 точки от водача „Блау-Вайс" (Линц).

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