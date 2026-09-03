Отново без българин в Шампионската лига, но наш чака дебют в Лига Европа с "Милан"

Българин съвсем скоро може да дебютира за за първия тим на “Милан” в официален мач. Това прогнозира един от най-известните журналисти в Италия Кука Бианкин пред Gazzetta dello Sport. Според него 18-годишният Валери Владимиров, който е централен защитник, ще получи шанс в състава на Рубен Аморим. Бранителят, който е младежки национал, води подготовка през лятото с “росонерите”. И дори се появи в част от контролите. Очаква се младият ни талант да получи минути срещу по-непретенциозни съперници в серия “А” или в Лига Европа. Във втория по сила турнир на УЕФА “Милан” е съперник на родния шампион “Левски”, като двубоят е през януари.

Друг наш футболист, играещ зад граница - Мартин Георгиев, пък не попадна в сметките на своя АЕК за Шампионската лига. Бранителят не бе картотекиран от гърците за основната част на състезанието.

По този начин за поредна година българин няма да е част от най-комерсиалния турнир на Европа.

