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Отново без българин в Шампионската лига, но наш чака дебют в Лига Европа с "Милан"

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Мартин Георгиев ликува, след като отбеляза първия си гол с екипа на АЕК. Българският защитник стартира като титуляр при победата 2:0 над втородивизионния “Хрисуполис” в среща от купата на Гърция. В 80-ата мин бранителят оформи крайния резултат за гранда от Атина, който преди седмица елиминира “Левски” в плейофа за Шампионската лига. СНИМКА: ФЕЙСБУК

Българин съвсем скоро може да дебютира за за първия тим на “Милан” в официален мач. Това прогнозира един от най-известните журналисти в Италия Кука Бианкин пред Gazzetta dello Sport. Според него 18-годишният Валери Владимиров, който е централен защитник, ще получи шанс в състава на Рубен Аморим. Бранителят, който е младежки национал, води подготовка през лятото с “росонерите”. И дори се появи в част от контролите. Очаква се младият ни талант да получи минути срещу по-непретенциозни съперници в серия “А” или в Лига Европа. Във втория по сила турнир на УЕФА “Милан” е съперник на родния шампион “Левски”, като двубоят е през януари.

Друг наш футболист, играещ зад граница - Мартин Георгиев, пък не попадна в сметките на своя АЕК за Шампионската лига. Бранителят не бе картотекиран от гърците за основната част на състезанието.

По този начин за поредна година българин няма да е част от най-комерсиалния турнир на Европа.

Мартин Георгиев ликува, след като отбеляза първия си гол с екипа на АЕК. Българският защитник стартира като титуляр при победата 2:0 над втородивизионния “Хрисуполис” в среща от купата на Гърция. В 80-ата мин бранителят оформи крайния резултат за гранда от Атина, който преди седмица елиминира “Левски” в плейофа за Шампионската лига. СНИМКА: ФЕЙСБУК
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