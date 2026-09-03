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https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/23501568 www.24chasa.bg

Съперник на ЦСКА в Лигата на конференциите продава руската си звезда

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СНИМКА: РОЙТЕРС

Ръководството на "Монако" иска да завърши трансфера на халфа Александър Головин в друг клуб през следващите дни, съобщава Nice-Matin.

30-годишният руски национал може да премине в един от клубовете от руската Висша лига – "Зенит" или "Спартак". Монегаските очакват да получат 20-25 милиона евро за своя играч. Клубът възнамерява да завърши трансфера до 10 септември, което значи че ще бъдат без един от опитните си играчи срещу ЦСКА в турнира Лигата на конференциите. Двубоят е насрочен за 15 октомври на стадион „Васил Левски" от 19,45 часа.

Головин се присъедини към "Монако" от ЦСКА (Москва) през лятото на 2018 г. През сезон 2025/26 халфът отбеляза пет гола и направи шест асистенции в 35 мача. Настоящият договор на играча с клуба е до 30 юни 2029 г.

СНИМКА: РОЙТЕРС

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