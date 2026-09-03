Янаки Милев елиминира венецуелец и е на 1/4-финал в Пловдив

Тенис националът ни Янаки Милев се класира за четвъртфиналите на сингъл на силния международен турнир на клей от сериите ATP Challenger 50 в Пловдив с награден фонд 56 700 евро. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на кортовете на ТК „Локомотив".
22-годишният Милев изигра много силен мач и се наложи със 7:5, 6:0 над Игнасио Париска (Венецуела) за час и 33 минути игра.
Българинът поведе с 5:2, пропусна сетбол при този резултат и допусна изравняване до 5:5, но спечели следващите два гейма, за да вземе първия сет със 7:5. Милев доминираше изцяло на корта във втората част и, след като не загуби нито един гейм, се класира за четвъртфиналите.
За този успех националът заработи осем точки за световната ранглиста, в която през тази седмица е под №866. За място на полуфиналите Милев ще играе утре срещу третия поставен в схемата Хуан Мануел Ла Серна (Аржентина), който в първия кръг елиминира друг национал на България Александър Василев.
По-късно днес Милев ще играе и на четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Българинът и Стефан Попович (Сърбия), поставени под №4 в схемата на двойки, ще срещнат Никита Мащаков (Украйна) и Тадия Радованович (Сърбия).
Антъни Генов (България) и Олександър Овчаренко (Украйна) са поставени под №3 в схемата на двойки и в момента играят срещата си от първия кръг срещу Федерико Яннаконе (Италия) и Георгий Кравченко (Украйна).
Входът за всички срещи на турнира е свободен.
Това е третият турнир от тази категория на базата на ТК „Локомотив" в Пловдив. След него там ще се проведе още една надпревара – ATP Challenger 75 с награден фонд 97 640 евро, която ще се състои в периода 20–27 септември.
Българската федерация по тенис отправя покана към всички тенис клубове и любители на спорта да посетят турнира и да подкрепят българските национали и младите ни таланти.
Надпреварата предоставя отлична възможност на младите ни тенисисти да се докоснат до едни от най-добрите ни състезатели и да наблюдават отблизо тенис на високо международно ниво.
Основната цел при организирането на тези турнири е да се даде възможност на българските национали и най-добрите ни тенисисти да играят мачове на високо международно ниво, да трупат ценен опит и да печелят точки за световната ранглиста.