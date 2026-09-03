Драматична загуба след 7 спасени мачбола за Димитър Кузманов в Порто

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Димитър Кузманов отрази 7 мачбола, но отпадна драматично след тайбрек във втория кръг на сингъл на турнира по тенис от сериите "Чалънджър 75" в Порто (Португалия) с награден фонд 97 640 евро.

33-годишният пловдивчанин, който премина през квалификациите, отстъпи на Мигел Дамас (Испания) с 5:7, 6:3, 6:7(3) за 3 часа и 29 минути на корта.

Кузманов поведе с 5:3 в първата част и пропусна да конвертира три сетбола, а вместо това испанецът спечели четири поредни гейма и поведе в общия резултат. В началото на втория сет двамата си размениха по един пробив и се стигна до равенство 3:3. Тогава българинът взе три гейма подред и изравни.

В решаващия трети сет Кузманов допусна пробив в петия гейм и изостана с 2:3, но в най-важния момент върна брейка и изравни за 5:5. Още при следващия си сервис гейм пловдивчанинът се затрудни и даде възможност на Дамас да сервира за победата, от която той обаче се възползва. Кузманов отрази четири мачбола и прати срещата в тайбрек.

В него българинът изостана с 0:6 и отрази още три точки за мача на Дамаск, но в крайна сметка отстъпи.

Въпреки поражението Димитър Кузманов заработи 10 точки за ранглистата на АТР, както и 1590 евро от наградния фонд на надпреварата.