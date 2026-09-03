Веласкес показа, че бързо учи уроците си

Треньорът на “Левски” Хулио Веласкес показа, че си учи добре уроците, взема си поука и не допуска една и съща грешка два пъти.

През декември 2025 г. воденият от испанския треньор “син” отбор падна 0:2 от “Славия” на “Овча купел”. И предводителят на бъдещия шампион бе подложен на унищожителни критики най-вече заради избора си на стартов състав в най-старото столично дерби. Забележките бяха право в десетката.

Дори и самият испанец загатна, че тогава е допуснал грешка. В навечерието на първия мач между двата тима от новия сезон Веласкес обясни, че е трябвало да се подготви по-добре за съперника.

И ето че е успял. Пак направи много рокади в състава си за визитата на “Славия”. Излезе дори с централна двойка защитници, които до този момент през кампанията не бяха играли заедно в елита - Никола Серафимов и универсалния боец Гашпер Търдин. Но... “Левски” записа 7-и пореден успех в първенството, побеждавайки трудно 2:1 “белите” в отложения мач от 5-ия кръг на Първа лига.

Двубоят вървеше като дежавю за “сините” от миналия сезон, само с разликата, че отборът на “Герена” се бе озовал като губещ чак през втората част в сряда вечерта. Допреди попадението във вратата на Вуцов “Левски” не стигна до чисто положение. Но пък явно голът отприщи момчетата на Веласкес и след това те буквално минаха с лекота през “Славия”, която отмъкна точки от другите фаворити за медалите - ЦСКА и “Лудогорец”.

А освен индивидуалната класа на играчите на испанеца, самият той показа, че е доста по-зрял и умело знае как да ръководи подобни срещи като тези с “белите” от “Овча купел”. И то въпреки принудителните смени, които доведоха до вътрешни рокади (при това на няколко пъти). Веласкес този път, за разлика от предната визита на “Славия”, не бе извадил от титулярите най-полезния си играч. В настоящия случай - Сержиньо. Португалецът с всеки изминал двубой загатва за уникалните си качества. Блесна с асистенция за втория гол на тима си - негова 6-а от началото на кампанията. От лятото насам халфът има и 4 гола, или общо е замесен в 10 попадения, за да се придобие ясна представа колко е важен в състава на Хулио.

От пейката пък се включиха Армстронг Око-Флекс и Хуан Переа, които изковаха успеха. За ирландското крило, което направи за смях защитата на “Славия” и бранителите на “белите” изглеждаха като конуси, явно е запазена марка да влиза на пожар в завързаните мачове в България. Флекс се появи като резерва и при трудната победа над столичен тим - “Локо” (Сф). А след появата му “сините”, отново в ролята на изоставащи, обърнаха и си тръгнаха с победа от “Надежда”.

Валескес пък се научи, че когато нещата не вървят, е редно да се пусне чист централен нападател, какъвто е Хуан Переа. Обичайно, най-вече в Европа до момента, треньорът на шампионите излиза на терена без номинален номер 9. Но вече знае, че в България, когато не върви, появата на таран е задължителна. А Переа вкара едва втория си гол в Първа лига. Но попадение, донесло трите точки.

“Показахме характер и класа. На този стадион срещу този съперник е много трудно да спечелиш. Има много детайли, върху които обръщаме внимание. Представянето на играчите е невероятно”, каза предводителят на “сините” след победата 2:1 над “Славия”.