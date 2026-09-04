Пловдив е кандидат за Европейска столица на спорта през 2028 г., залага на масовата активност

Целта е да увлечем всички – от 8 до 88 г., казва кметът Костадин Димитров

Колко града могат да се похвалят с древно съоръжение като Римския стадион, пита заместникът му Николай Бухалов

Пловдив е градът от България, претендент за Европейска столица на спорта през 2028 г. В кандидатурата си залага не само на стадиони, зали и плувни комплекси, не просто на шампионите, с които се гордее, а и на масовата физическа активност.

"Целта ни е да спортуват всички – от 8 до 88 г., това е пътят към доброто здраве на пловдивчани.

Ще я реализираме под мотото "Спорт близо до дома"

- ако в съседство с жилището има спортна площадка или зала, повече хора ще се изкушат да бъдат физически активни", казва кметът Костадин Димитров, който е и изявен спортист – има черен колан по таекуондо. Първата крачка към масовия спорт е облагородяване на междублоковите пространства и превръщането им в места за спорт - не се залага на скъпи съоръжения, а на достъпност. Кметът на Пловдив Костадин Димитров

"Започнахме да разполагаме маси за тенис. Преди години пред всеки блок имаше такива маси наред с лоста за тупане на килими и всички можеха да играят тенис", даде пример кметът. 20 маси за тенис вече са поставени на различни места, набелязани са и други 16 зони, чието превръщане в пространства за спорт ще започне догодина. Още от миналата година училищните дворове са отворени през лятната ваканция, за да може децата да използват игрищата и да спортуват, вместо да прекарват времето на телефоните си. Според Димитров все повече пловдивчани на всякакви възрасти спортуват.

"В последните години превърнахме спортните съоръжения в места, които развиват здравето на работещите хора. Има зали не само за учениците, а и за техните родители. Децата ще се явяват по състезания и се надяваме, че те ще развяват българското знаме, но търсим като ефект и здравето на родителите им, затова се радваме, че и те спортуват", казва кметът.

И изтъква, че усилията за увличане на всички в някаква форма на спорт ще се пренесат и върху хората от третата възраст.

"Има възрастни, които играят гимнастика в Цар-Симеоновата градина,

но се организират сами. Представете си колко по-масово може да стане това, ако имаме специални инструктори, които да се занимават с тях и да ги напътстват", допълва Димитров. В новия плувен комплекс “Младост” има 50-метров басейн. СНИМКИ: РАДКО ПАУНОВ

И акцентира, че целта е не просто Пловдив да стане Европейска столица на спорта за 1 година, а постигнатото като увличане на много хора в двигателни активности да се запази като традиция и след това.

Така се случи след 2019 г., когато градът беше Европейска столица на културата – календарът е пренаситен с концерти, фестивали, изложби и други събития и досега.

"Логото на сегашната кандидатура напомня това на Пловдив като Европейската столица на културата през 2019 г., защото трябва да има приемственост и да се търсят все повече допирни точки между спорта и културата", убеден е кметът.

Според заместника му Николай Бухалов градът има много предимства – едно от тях е фактът, че е бил

спортно средище още в древността

"Колко града могат да се похвалят с антично спортно съоръжение като Римския стадион? Още преди хилядолетия хората тук са се увличали в различни спортове и е имало състезания. Пловдив е спортен град и в по-ново време – някои от най-големите ни шампиони са родени или учили тук – Христо Стоичков и Стефка Костадинова са само двама от тях.

Има статистики, че пловдивски спортисти са завоювали над 30% от олимпийските медали на България. Ние се гордеем с елитните си състезатели, но залагаме и на масовия спорт", обяснява Бухалов, който е единственият българин с 2 златни медала от една олимпиада, спечели ги през 1992 г. в Барселона на 500 и 1000 м кану. Зам.-кметът на Пловдив Николай Бухалов

Градът има и необходимата инфраструктура - новите стадиони на водещите местни футболни отбори "Ботев" и "Локомотив", Гребната база, плувния комплекс, в който има 50-метров басейн, залите "Колодрума" и "Дунав" и други две – за волейбол и баскетбол, които се строят в район "Западен", и още много спортни съоръжения.

Затова и е домакин на големи състезания – по гребане и други спортове всяка година. Така расте и спортният туризъм.

"Имаше едно състезание по ММА в зала "Колодрума" с 2400 участници. С техните екипи и зрителите стават хиляди хора, които са дошли в Пловдив специално за това и в продължение на няколко дни хотелите бяха препълнени", казва Бухалов.

През 2028 г. Пловдив ще бъде домакин на Европейското първенство по футбол за младежи до 21 г. заедно със Стара Загора и Пазарджик. Предстои градът да посрещне състезание по плуване, по тенис, по гребане, по бойни спортове, по таекуондо, кикбокс и лека атлетика.

Официалната кандидатура е разработена от община Пловдив

в партньорство със сдружение "BG Бъди активен" и обхваща 12-те критерия на ACES Europe – от инфраструктурата и спортните клубове до общественото здраве, достъпността, спортния туризъм, екологичната устойчивост и програмата за 2028 г.

"Тази кандидатура не е описание на спортната инфраструктура, а показва как спортът може да бъде двигател за по-здравословен, по-устойчив и по-активен град.

Показваме система, която обединява клубове, училища, институции, здравеопазване и граждани около една обща кауза", обяснява Ласка Ненова, генерален директор на "BG Бъди активен". Предстои оценителна комисия да посети Пловдив през октомври, а резултатът ще стане ясен през ноември.