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Юношески национал подписа с отбор от трета дивизия в Испания

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Българският юношески национал Радослав Палазов. Снимка: фейсбук/Палазов

Българският юношески национал Радослав Палазов официално бе обявен за ново попълнение на испанския "Реал Мурсия". 18-годишният централен бранител, който до момента беше една от водещите фигури в академията на "Локомотив" (Пловдив), ще продължи своето развитие при младежите на тима от трета дивизия.

Палазов, роден през 2008 година, е сочен за един от най-перспективните млади защитници у нас със своите внушителни 195 сантиметра височина.

"Реал Мурсия" се състезава в Примера Федерасион, което е третото ниво на испанския футбол.

Тимът е разпределен в Група 2 на дивизията. Макар в момента да са в трета лига, "Реал Мурсия" е исторически клуб с богата история, като държи абсолютния рекорд за най-много спечелени титли във втора дивизия - общо 8.

Българският юношески национал Радослав Палазов. Снимка: фейсбук/Палазов
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