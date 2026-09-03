Сестри Глушкови на полуфинал в Куршумлийска баня

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Сестрите Андрея и Денислава Глушкови се класираха за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българките, които са четвърти поставени в основната схема, разгромиха Лейла Хана Голубович (САЩ) и Милица Стошович (Сърбия) с 6:0, 6:0 за 70 минути.

Следващите им съпернички ще бъдат победителките от мача между водачките в схемата Мария Головина (Русия) и Наталия Сенич (Сърбия) и Елени Хадджавраам (Гърция) и Карина Фядосик (Беларус).

Другите българки Ралица Александрова и Валерия Гърневска загубиха на четвъртфиналите от представителките на домакините Анастасия Цветкович и Лана Вирц с 2:6, 0:6.

Виктория Велева пък се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир на клей в Печ (Унгария) с награден фонд 15 хиляди долара.

22-годишната българка, която е поставена под №7, записа втора поредна победа в надпреварата, като днес се наложи над квалификантката Леа Беланска (Словакия) със 7:6(4), 6:1.

Велева изостана с 1:4 в първия сет след ранен пробив на съперничката си, но успя да изравни до 4:4, а до края на частта и двете спечелиха подаванията си. Така се стигна до тайбрек, в който българката поведе с 4:1 точки по пътя към успеха със 7:4.

Във втория сет Велева поведе с 2:0 след пробив, който Беланска върна, за да намали до 2:1. Впоследствие българката спечели четири поредни гейма и затвори без проблеми срещата в своя полза.

Така Виктория Велева, която за пръв път през сезона достига до четвъртфиналната фаза на турнир от веригата World Tennis Tour, ще се изправи срещу третата поставена Франциска Шидат (Германия) за място на полуфиналите.