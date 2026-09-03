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Луис Енрике: Играч на ПСЖ трябва да спечели "Златн...

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Луис Енрике: Играч на ПСЖ трябва да спечели "Златната топка"

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Луис Енрике Снимка: Ройтерс

Треньорът на ПСЖ Луис Енрике заяви, че „Златната топка" трябва да бъде спечелена от футболист на неговия тим, тъй като играчите му са триумфирали в Шампионската лига, а един заедно с това и на световното първенство - испанецът  Фабиан Руис с Испания.

Миналата година призът бе за крилото на френския гранд Усман Дембеле.

Сега освен него и Фабиан Руис много сериозен кандидат е грузинското крило Хвича Кварацхелия.

"За мен победителят трябва да е от ПСЖ. Това е моето мнение, може и да греша", обяви Енрике.

Луис Енрике Снимка: Ройтерс

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