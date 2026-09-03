Луис Енрике: Играч на ПСЖ трябва да спечели "Златната топка"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Треньорът на ПСЖ Луис Енрике заяви, че „Златната топка" трябва да бъде спечелена от футболист на неговия тим, тъй като играчите му са триумфирали в Шампионската лига, а един заедно с това и на световното първенство - испанецът Фабиан Руис с Испания.

Миналата година призът бе за крилото на френския гранд Усман Дембеле.

Сега освен него и Фабиан Руис много сериозен кандидат е грузинското крило Хвича Кварацхелия.

"За мен победителят трябва да е от ПСЖ. Това е моето мнение, може и да греша", обяви Енрике.