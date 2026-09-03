"Арсенал" осъществи най-скъпия си изходящ трансфер в историята

От "Ал Хилал" официално обявиха привличането на крилото на "Арсенал" Габриел Мартинели. Сделката е на обща стойност 70 милиона евро и така се превръща в най-скъпата продажба в историята на английския шампион. Досега класацията оглавяваше Алекс Окслейд-Чембърлейн в "Ливърпул" през 2017 година за около 40 милиона евро.

Бразилският национал подписа договор с "Ал Хилал" за четири сезона, а той ще носи фланелката с номер 7. Крилото прекара седем години в "Арсенал", който го купи от родния му клуб "Итуано" за около 7 милиона евро. Оттогава насам 25-годишният играч записа 278 мача с 62 гола и 36 асистенции за "артилеристите". Мартинели спечели една титла във Висшата лига, една ФА Къп и един Къмюнити Шийлд. За националния отбор на Бразилия има 27 двубоя с 5 попадения.

През това лято "Ал Хилал" взе още двама атакуващи футболисти от английски клубове - крилото Крисенсио Съмървил от "Уест Хем" и нападателя Оли Уоткинс от "Астън Вила".