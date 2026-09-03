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https://www.24chasa.bg/sport/article/23503234 www.24chasa.bg

Маркос Йоренте се отказа от националния отбор на Испания

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Маркос Йоренте

Полузащитникът на "Атлетико" (Мадрид) Маркос Йоренте обяви оттеглянето си от испанския национален отбор.

"Реших да прекратя кариерата си в испанския национален отбор, въпреки че разбирам, че съм все още млад. Това е лично решение, което внимателно обмислих и най-вече идва от сърцето. Беше чест за мен да представлявам страната си", написа Йоренте в социалните мрежи.

31-годишният футболист дебютира за Испания през 2020 г. и има 27 участия за националния отбор.

Йоренте участва на европейското първенство през 2020 г. и на световните първенства през 2022 г. и 2026 г. Той спечели Световната купа през тази година с Испания.

Маркос Йоренте

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