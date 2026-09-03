Птици прекъснаха мач на US Open

Откритото първенство на САЩ бе маркирано и от прекъсване заради врабци. Двойка се появи на корта на двубоя между Данил Медведев и Себастиан Горзни. Те се настаниха върху мрежата по време на размяна на удари и трябваше да минат няколко, за да се сети съдията, че трябва да преиграе точката.

Подобно нещо е особено опасно при мачове на Медведев, който е прочут с лютия си нрав. Той понякога губи мачове точно след подобно прекъсване, което се дължи на късия му фитил.

Този път обаче това не повлия на руснака и той смачка квалификанта, който е извън първите 700 в ранглистата.

Въпреки това Медведев не се стърпя да мърмори след победата.

“Видях птиците на секундата. Смятах, че веднага трябваше да се спре играта, но това не се случи. За мен си е малко странно решение”, категоричен бе Медведев, който е 9-и поставен в схемата на “Флашинг Медоу”.

Горзни е дебютант в турнир от “Големият шлем” и то само 7 години след като лекарите му даваха 5% да живее след припадък на първенството за момчета на САЩ и три дни бе в изкуствена кома.

Горзни получи уайлд кард да играе на “Флашинг Медоу” като настоящ шампион на САЩ за студенти, след като се възстанови от болестта си.

