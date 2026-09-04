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Национал се завръща в родния "Ботев" (Пд)

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Национал се завръща в родния "Ботев" (Пд)

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Станислав Шопов (с топката) Снимка: instagram.com/slavi.shopov/

Националът Станислав Шопов явно се завръща в отбора, чийто юноша е - "Ботев" (Пд), 6 г. след напускането си.

Това се подразбира от намек в социалните мрежи на финансовия благодетел на "канарчетата" Илиян Филипов, а също и така от подсказки в социалните канали на клуба.

В момента офанзивният халф е играч на хърватския "Осиек" д зоговор за още 2 г..

През ноември миналата година заради увредена кръста връзка на коляното той претърпя операция и възстановянето е дълго, а за календарната 2026-а година все още не е изиграл и минута, като по всяка вероятност ще се нуждае от още малко време, за да се върне към пълноценните занимания.

Предстои да стане ясно дали Шопов се връща в Пловдив под наем или по друг начин.

През 2020-а беше продаден от "Ботев" на нидерландския "Хееренвеен". 2 години по-късно подписа с ЦСКА и се превърна в един от основните футболисти на "червените". Миналото лято халфът отказа да удължи договора си и премина със свободен трансфер в "Осиек".

Станислав Шопов (с топката) Снимка: instagram.com/slavi.shopov/

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