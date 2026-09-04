Три състезателни екипа на Шумахер пуснати на търг

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стартира онлайн търг, с който ще бъдат отбелязани 30 години от знаменитата победа на Михаел Шумахер на “Монца” в първия му сезон във “Ферари”.

В него ще има три състезателни екипа на легендата, като най-интересният е от Гран при на Германия през 2000 г. Очаква се неговата стойност да надмине 20 000 евро.

Отделно ще има и гривна от фондация “Продължавай да се бориш”, която бе основана точно след инцидента на Михаел във Френските Алпи. 7-клатният шампион във Формула 1 още е в будна кома след падане на ски, когато си удари главата в камъни край пистата.

В търга ще има още доста интересни предмети. Състезателни костюми са дарили бившият съотборник на Михаел - Рубенс Барикело, световният шампион в момента Ландо Норис и настоящият лидер в класирането Кими Антонели.

Търгът е отлайн на сайта на “Ботъмс”. Наддаването ще продължи до 10 септември, след което ще бъдат обявен резултатите.

Себастиан Фетел ще направи няколко обиколки с болида на Шумахер отпреди 30 години, за да се отбележи юбилеят, и пред феновете на пистата.

На “Монца” ще има и специална ложа, кръстена на великия германец.

