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Милена и Владо отбелязаха 7 г. от началото на връзката си

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Владимир Илиев и Милена Тодорова Снимка: фейсбук

Най-лъчезарната двойка в българския спорт – биатлонистите Милена Тодорова и Владимир Илиев, отбелязаха годишнина от началото на връзката си чрез снимка във фейсбук.

7 години заедно, гласи постът към нея.

През септември 2019-а стана ясно, че родените в Троян спортисти са заедно и в живота освен в националния отбор.

3 г. по-късно Милена и Владо обявиха, че са сгодени.

На 30 октомври 2023-а се роди дъщеричката им Ивайла. Преди това през пролетта на същата година биатлонистите влязоха в новия си дом в Троян.

Миналата година вече като майка стигна до подиум (после станаха 2), което не се бе случвало на България от 21 г.

За съжаление, тя претърпя голямо разочарование тази година на олимпиадата в Милано/Кортина, където се размина с медал, нареждайки се 4-а в спринта.

Владо влезе и остава до момента единствен в историята на биатлона с медал от световно – сребро от Йостерсунд 2019.

Владимир Илиев и Милена Тодорова Снимка: фейсбук

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