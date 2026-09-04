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https://www.24chasa.bg/sport/article/23503651 www.24chasa.bg

Веласкес спечели и друго дерби на "Александър Шаламанов"

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Хулио Веласкес наблюдава събитията на терена, а на заден план вляво е Ратко Достани. Снимка: Startphoto.bg

Освен успеха с 2:1 в най-стария столичен сблъсък срещу “Славия” испанският наставник на “Левски” Хулио Веласкес взе на сметката си и друг вид дерби.

Мачът на стадион “Александър Шаламанов” се явяваше пряк дуел между двамата треньори на “сините”, които ги водиха в последните 2 плейофа за влизане в Шампионската лига.

С Веласкес начело тимът от “Герена” се спъна в края на миналия месец с общо 0:4 срещу гръцкия първенец АЕК.

През 2009 г. настоящият предводител на “Славия” Ратко Достанич бе наставник на “Левски” в плейофите с “Дебрецен”, спечелени от унгарския тим с общо 4:1.

Хулио Веласкес наблюдава събитията на терена, а на заден план вляво е Ратко Достани.

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