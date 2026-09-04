Сакалиев дебютира с успех в "Черноморец"

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Бившият национал Стойко Сакалиев дебютира с успех като помощник треньор на "Черноморец" при победата с 1:0 на стадиона в Несебър срещу дублиращия тим на "Лудогорец" в мач от седмия кръг във втора лига.

С трите точки, воденият от новият- стар наставник Ангел Стойков бургаски отбор се изкачи до петото място.

Саката, който е и заместник директор на Спортното училище в Бургас в бъдеще ще съвместява длъжностите.

Съпругата му Габриела Сакалиева от началото на годината е специалист по диетика в "Черноморец".

За "акулите" предстои дерби в понеделник като гости на "Фратрия" от осмия кръг във втора лига.