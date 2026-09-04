Васил Терзиев и Любо Ганев пуснаха часовник с обратно броене до старта на Евроволей 2026 в София (Снимки)

Обратното броене до Евроволей 26 започна. На площад "Света Неделя" в София беше открита специална инсталация - голяма волейболна топка, досущ като оригиналната, с която ще се играят мачовете от Европейското първенство по волейбол за мъже. А в нея е вграден часовник.

Кметът на София Васил Терзиев и президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев включиха часовника, отброяващ вемето до началото на Евроволей 2026 на специално събитие заедно с капитана на българския национален отбор Алекс Грозданов, старши треньора на България Джанлоренцо Бленджини, помощник треньора Андрей Жеков, големия волейболен любимец Теодор Салпаров. На събитието присъстваха още заместник-кметовете на София Десислава Желязкова и Лъчезар Милушев.

Европейското първенство по волейбол за мъже се открива в София на 9 септември. Откриващият мач на Евроволей 2026 е от 19 часа в "Арена София". Любимците на България - световните вицешампиони от 2025 г., излизат пред родна публика срещу Северна Македония.

Голямата волейболна топка украси една от емблематичните локации в центъра на столицата - площада до църквата "Света Неделя" и ще остане на площад "Света Неделя" до края на Европейското първенство - малки и големи фенове на най-успешния отборен спорт в България, столичани и гости на София ще могат да се снимат до нея и да споделят волейболните емоции, които ще владеят столицата и цялата страна.

Мачовете в София са от 9 до 22 септември. На българска земя са мачовете от Група B на Евроволей 2026, четири осминафинала и два четвъртфинала. Полуфиналите и мачовете за медалите са в Италия. Но от откриването на 9 ептември погледите на волейболния свят отново ще бъдат вперени в България, а София пак ще бъде европейска столица на волейбола.

"Този часовник ще отброява секундите до първия съдийски сигнал, но за нас отброява и очакването за един голям спортен празник. След броени дни София ще посрещне най-добрите волейболисти в Европа, а българският отбор ще излезе пред своята публика. За нас домакинството не е само да отворим вратите на една зала. Искаме волейболът да се усеща в целия град – на площадите, в парковете, в кварталите. Искаме нашите момчета да усетят, че не са сами", каза кметът на София Васил Терзиев.

Васил Терзиев

"Волейболът е от онези спортове, в които публиката може да даде сила на отбора в най-трудния момент. Нека им дадем тази сила – своя глас, своята енергия и своята подкрепа от първата до последната точка", допълни Терзиев.

Очаква се над 120 000 фенове да посетят мачовете от Евроволей 2026 в София, разкри Любомир Ганев.

"София ще бъде волейбол. България ще бъде волейбол. Това ще бъде най-голямото събитие в България. Вече имаме база за сравнение, но колоездачната обиколка на Италия беше само 3 дни, докато Европейското първенство в София е две седмици. България ще бъде волейбол, София ще бъде волейбол. Дано успеем да зарадваме с добра игра хилядите фенове в залата, пред телевизионните екрани и тези, които ще ни следват чрез медиите. Дано момчетата си оставят сърцето и душата на игрището и да са здрави. Ние знаехме с какво точно се захващаме. Имаше огромен интерес от страна на общините, партньорите и феновете. Залата ще бъде пълна във всички мачове на България, а дано двубоите ни са седем", каза Любо Ганев.

Любомир Ганев

"Надявам се залата да бъде пълна и да има страхотно настроение, дано да зарадваме хората. Миналата година отидохме със същото настроение на Световното първенство. Сега повторихме като ритуал всичко в подготовката, което направихме и миналата година. Дано зарадваме народа отново, но не обичам да давам обещания. Ще покажем всичко на игрището. През 2012 година за първи път бях тогава в "Арена Армеец". От спомените ми от тогава, дори сега настръхвам. Бил съм само на 14 години. Нещо уникално е да играеш пред над 12 хиляди зрители в твоя роден град. Основното е, че носим тениските с българския флаг - любовта на народа. Когато ходим по улиците, винаги има деца и родители, които ни заговарят, радват ни се и искат да се снимат с нас", каза капитанът на България Алекс Грозданов.

Алекс Грозданов

За специалната връцка между момчетата от отбора и българския народ треньорът Джанлоренцо Бленджини говори в специално интервю за "24 часа" преди събитието.

"В момента сме по-добре от миналата седмица, когато имахме някои проблеми. Всички състезатели са напреднали още в сравнение с миналата година. Имаме повече дълбочина в състава и това ме радва. След резултатите на Световното първенство, очакванията са доста по-големи. Това, че играем пред родна публика също има значение. Някои казват, че това е напрежение, но това е гордост. Чака ни тежко първенство. Групата ни е много тежка. Още на осминафиналите ще срещнем класен съперник. Ще ни бъде доста трудно, но нямаме търпение да започнем. В един дълъг турнир винаги е важно да имаме решения за различни ситуации и те да ни помогнат в един сгъстен ритъм от мачове. Всеки един двубой има значение, ще опитаме да вземем максимума. Във всяко състезание ще продължим да търсим максималното", каза Бленджини след откриването на волейболната инсталация в София.

Мачовете на българските "лъвове" от Група В са както следва:

9 септември: България - Северна Македония

11 септември: България - Португалия

12 септември: България - Украйна

14 септември: България - Израел

16 септември: България - Полша

Всички срещи на българския национален отбор са от 19 часа.

Осминафиналите в София са на 19 и 20 септември, а четвъртфиналите - на 22 септември.

В София са предвидени редица събития и активности, посветени на предстоящото Европейско първенство по волейбол за мъже. Очакват ви много изненади и шампионско настроение във фензоната пред "Арена София". В парка зад музея "Земята и хората" (до метростанция "Европейски съюз") ше има специална фензона за Евроволей 2026 - EuroVolley Camp.

Волейболни инсталации за снимки ще има и във фензоната пред залата, и в EuroVolley Camp, и на спирката на метростанция "Стадион Васил Левски".

По време на Европейското първенство шест столични парка ще предложат занимания за всички желаещи. Малки и големи приятели на волейбола ще имат възможност сами да поиграят и да изпитат наслада от любимата игра на различни локации в София от 8 до 26 септември между 17 и 19:30 часа - в парк "Люлин", парк "Студентски", парк "Гео Милев" (зад паметника на Георги Аспарухов), Северен парк (район "Надежда"), Южен парк (до EuroVolley Camp) и парк "100 години София" (район "Младост"). Очаква ви спорт на открито, награди и отлично настроение.

За феновете и гостите на София ще има и още една голяма изненада за шампиони, свързана с най-желания предмет от всички участници на Европейското първенство.

Всички емоции могат да се увековечат в кадър, с който да участвате във фотоконкурса на Столична община, за който темата на септемврийското издание е „София е волейбол".