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https://www.24chasa.bg/sport/article/23504783 www.24chasa.bg

Ето кои футболисти картотекира "Левски" за Лига Европа

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Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

"Левски" карторекира 21 футболисти от разрешените 25 в лист "А" за предстоящите срещи от основната фаза на турнира Лига Европа, съобщиха от УЕФА.

Лекуващите контузии Мустафа Сангаре, Оливер Камдем и Радослав Кирилов останаха извън състава.

В него са включени Акрам Бурас, Никола Серафимов и Мехди Мубарик, които в момента лекуват травми.

Промени в групата може да бъдат правени при тежки контузии, които вадят полеви играч от терена за повече от 60 дни или вратар за повече от 30 дни.

"Левски" може да заяви неограничен брой собствени юноши на възраст до 21 години в лист "Б", в който се очаква да попаднат вратарят Огнян Владимиров и нападателят Стивън Стоянчов. Този лист може да се попълва до 24 часа преди всеки отделен мач от турнира.

Лист "А" на "Левски" за срещите от основната фаза на Лига Европа:

Вратари: Мартин Луков и Светослав Вуцов

Защитници: Хевертон, Майкон, Кристиан Макун, Алекс Сентейес, Алдаир, Никола Серафимов и Кристиан Димитров

Полузащитници: Марко Груич, Асен Митков, Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Мазир Сула, Сержиньо и Акрам Бурас

Нападатели: Рейналдо, Хуан Переа, Армстронг Око-Флекс, Евертон Бала и Давид Кусо

Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

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