Ето кои футболисти картотекира ЦСКА за Лигата на конференциите

ЦСКА картотекира 25 футболисти за мачовете от Лига на конференциите.
Сред тях е последното ново попълнение - бившият защитник на "Лудогорец" и "Локо" (Пд) Диниш Алмейда.
Също така в лист „А" са младите Даниел Николов, Алекс Тунчев и Васил Каймаканов.
В лист „Б" попадат всички юноши на клуба, които са собствени продукти и той може да бъде допълнен непрекъснато 24 часа преди мач.
В групата не попадат десният бранител Тамиму Уору и Алехандро Пиедраита, за когото очакванията са скоро да има трансфер в посока "Торонто" от американската МЛС.
Състав на ЦСКА за Лигата на конференциите:
Вратари: Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Даниел Николов
Защитници: Пастор, Диниш Алмейда, Жан-Филип Гбамен, Теодор Иванов, Анжело Мартино, Андрей Йорданов, Факундо Родригес, Алекс Тунчев
Полузащитници: Бруно Жордао, Макс Ебонг, Стефано Сенси, Мохамед Брахими, Петко Панайотов, Каталин Иту, Георги Чорбаджийски, Исак Соле, Джеймс Ето'o
Нападатели: Йоанис Питас, Леандро Годой, Васил Каймаканов, Жоел Цварц, Лео Перейра