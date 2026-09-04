Ето кои футболисти картотекира ЦСКА за Лигата на конференциите

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ЦСКА картотекира 25 футболисти за мачовете от Лига на конференциите.

Сред тях е последното ново попълнение - бившият защитник на "Лудогорец" и "Локо" (Пд) Диниш Алмейда.

Също така в лист „А" са младите Даниел Николов, Алекс Тунчев и Васил Каймаканов.

В лист „Б" попадат всички юноши на клуба, които са собствени продукти и той може да бъде допълнен непрекъснато 24 часа преди мач.

В групата не попадат десният бранител Тамиму Уору и Алехандро Пиедраита, за когото очакванията са скоро да има трансфер в посока "Торонто" от американската МЛС.

Състав на ЦСКА за Лигата на конференциите:

Вратари: Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Даниел Николов

Защитници: Пастор, Диниш Алмейда, Жан-Филип Гбамен, Теодор Иванов, Анжело Мартино, Андрей Йорданов, Факундо Родригес, Алекс Тунчев

Полузащитници: Бруно Жордао, Макс Ебонг, Стефано Сенси, Мохамед Брахими, Петко Панайотов, Каталин Иту, Георги Чорбаджийски, Исак Соле, Джеймс Ето'o

Нападатели: Йоанис Питас, Леандро Годой, Васил Каймаканов, Жоел Цварц, Лео Перейра