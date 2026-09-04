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https://www.24chasa.bg/sport/article/23504895 www.24chasa.bg

Феновете на "Локо" (Пд) с допитване дали управлението на Крушарски трябва да приключи

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Феновете на "Локо" дефилират из улиците на Пловдив с транспарант "Крушарски вън" преди мач. Снимка: Startphoto.bg

Клубът на привържениците на "Локо" (Пд) разпространи официална позиция във връзка с управлението на клуба и състоянието на представителния отбор.

От фенклуба на "железничарите" обявиха, че започват допитвате сред своите членове за това дали управлението на настоящия собственик Христо Крушарски трябва да приключи.

"Локомотивци,

Клубът на привържениците на "Локомотив" (Пловдив) е най-старият фен клуб в България и през годините винаги е отстоявал ценностите и принципите на „черно-бялата" общност.

Днес състоянието на клуба и отбора е достигнало критична точка. Управлението на Христо Крушарски доведе до трайно разделение в нашата общност и до действия, които, според нас, се разминават с ценностите на "Локомотив".

Затова вчера стартирахме официално допитване до всички членове на Фен клуба с един ясен въпрос:

„Смятате ли, че управлението на Христо Крушарски трябва да приключи?"

След края на допитването резултатите ще бъдат представени публично, а Клубът на привържениците ще свика широка открита среща на локомотивската общност, на която ще бъдат обсъдени резултатите и следващите действия.

"Локомотив" е общност и тази общност има право на глас. Достойнството няма алтернатива", гласи позицията.

Феновете на "Локо" дефилират из улиците на Пловдив с транспарант "Крушарски вън" преди мач.

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