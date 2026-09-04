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https://www.24chasa.bg/sport/article/23504993 www.24chasa.bg

ФИФА: УЕФА иска да ни очерни

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СНИМКА: УЕФА

Международната футболна федерация (ФИФА) обвини Европейската централа (УЕФА), че води „очерняща кампания" срещу нея и президента Джани Инфантино, ескалирайки спора относно изоставеното предложение за продажба на дял в търговските права, според съдебно заявление", съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

Миналата седмица УЕФА подаде едностранно заявление в окръжен съд в Ню Йорк (САЩ), с което иска разрешение за получаване на свидетелски показания и документи от компании, базирани в САЩ, за използване в потенциални наказателни производства в Швейцария.

„Въпреки оформянето като правни документи, това са малко повече от прессъобщения в допълнителна подкрепа на кампанията на УЕФА за очерняне срещу ФИФА и нейното ръководство", се казва в заявлението на ФИФА.

От УЕФА вече заявиха, че обмислят наказателно производство срещу Инфантино и други служители на ФИФА заради FIFA Forward Enterprise - предложено юридическо лице, което би притежавало търговски права, свързани със Световните първенства за мъже и жени. Европейската футболна федерация твърди, че предложението е разработено без адекватни консултации с управителните органи на ФИФА и 211-те асоциации членки.

В искане за намеса, подадено на 1 септември, ФИФА иска от съда да отложи произнасянето по заявлението на УЕФА или да ѝ позволи да се противопостави на искането.

От ФИФА твърдят, че УЕФА иска разкриване на доказателства за „уж планирани (но несъществуващи) швейцарски наказателни производства", а Международната централа също така настоява, че УЕФА се е опитала да провали предложението от самото начало.

Предложението беше оттеглено на 31 юли след противопоставяне от УЕФА и други регионални управителни органи.

СНИМКА: УЕФА

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