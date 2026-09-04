“Лазур” стана и “Парк де Пренс” заради Стоичков

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С ускорени темпове вървят снимките на бургаския стадион “Лазур” за филма “Стоичков- Имало едно време в България”.

Екипът на режисьора Мариан Макариев работи на пълни обороти и така ще е тук край морето до 12 септември.

В този период ще бъдат заснети поне 6-7 знакови двубоя с участието на кавалера на “Златната топка” на клубно ниво с ЦСКА, “Барселона” и с националния отбор на България.

Снимките за кинолентата на пълнометражния филм ще продължат по-късно и на Националния стадион “Васил Левски” с други срещи на Камата, разкриха за “24 часа” от филмовата продукция.

В Бургас на “Лазур” във вторник вече са заснети голяма част от кадрите, които пресъздават обстановката и еуфорията от 17 ноември 1993 г. на “Парк де Пренс”.

Паметна дата, а този мач е от ключовите във филма заради своята роля в историята на родния футбол, донесла слава на поколението на Христо Стоичков и връх на мондиала с бронзовите отличия в Щатите през 1994-а.

В сряда са минали и снимките на друг възлов двубой, но на клубно ниво между “Барселона” и “Сампдория” от 29 май 1992 година - финал за Шампионската лига, по онова време носещ името Купа на европейските шампиони. Триумфът е за Стоичков и съотборниците му, които печелят с 1:0 с гол на Роналд Куман в 112-ата минута.

Снимките на “Лазур” в двете вечери и нощи са продължили до ранни зори. Мощните прожектори на спортния комплекс са изгаснали с настъпването на светлата част от денонощието около 6 часа, съобщи за “24 часа” човек, живеещ в близките жилищни сгради.

За четвъртък срещу петък бяха планиран за снимки запомнящ се мач в кариерата на Стоичков с екипа на ЦСКА, изстрелял го до “Барселона”.

На 4 април 1989 година великанът на родния футбол вкарва за “червените” срещу “Барса” насред “Камп Ноу” 2 гола в полуфинал за купата на КНК. Бележи и на реванша. И Кройф го привлича в редиците си.