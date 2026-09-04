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https://www.24chasa.bg/sport/article/23505288 www.24chasa.bg

Наказанието на Кириос за кокаин приключи

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Ник Кириос

Австралийският тенисист Ник Кириос, който бе уличен в употреба на кокаин, може да се завърне на корта, съобщи Международната агенция за почтеност в тениса (ITIA).

31-годишният чешит, финалист на "Уимбълдън" през 2022 година, даде положителна проба по време на турнира в Майорка.

Тъй като кокаинът не попада в групата на веществата, които подобряват представянето на корта, то максималното наказание за Кириос в случая бе три месеца. Заради активното сътрудничество на тенисиста обаче санкцията му е намалена на един месец и изтича на 3 септември, тоест от днес той отново може да се състезава.

За да се намали наказанието си, австралиецът се е задължил да посещава програма за лечение, а освен това ще загуби и спечелените точки и пари от наградния фонд от турнира в Майорка.

Ник Кириос

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