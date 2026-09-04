“Хаас” следи Линдблад, остава място за Никола Цолов

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“Хаас” може да се окаже решението за прлема с пилотите на “Ред Бул” за следващия сезон във Формула 1. Американският тим следял отблизо развитието на ситуацията с Арвид Линдблад и може да го привлече. Така ще се отвори една позиция на Никола Цолов в “Рейсинг Булс”.

Според информирани проблемът наистина е сериозен, защото вече на Цолов било гарантирано място на стартовата решетка.

Линдблад обаче се представя доста добре, откакто бе върнат обратно в “Рейсинг Булс”, и показва истинския си потенциал.

Арвид ще кара в “Ред Бул” и този уикенд на “Монца” на мястото на Исак Хаджар. Но според слуховете нищо повече не може да го върне обратно в първия отбор на компанията за енергийни напитки.

Хаджар счупи китка по време на тренировка през лятната пауза и вече има едно пропуснато състезание.

На мястото на Линдблад в “Рейсинг Булс” отново се пуска Юки Цунода.

Така, при положение че “Хаас” реши да вземе Линдблад, всичко ще се нареди за “Ред Бул”, като догодина в първия тим ще карат Макс Верстапен и Исак Хаджар, а във втория - Лиам Лоусън и Никола Цолов.

Този уикенд са стартовете във Формула 1 и Формула 2 на “Монца”, които се очакват с огромен интерес.

ФИА обяви предупреждание за екстремна жега и за трите дни. Това означава, че пилотите ще трябва или да използват жилетки за охлаждане, или да поставят баласт от 500 грама в болидите си.

Стартът е особено важен за Цолов, който се бори за титлата във Формула 2 и има преднина от 20 точки пред италианеца Габриеле Мини. Ако успее да я увеличи, ще е прекрасно.

Лидерът във Формула 1 Кими Антонели пък ще потегли с наказание заради нов двигател. Но той няма да е с подобренията на “Мерцедес”, които ще дойдат през есента.

“Ферари” също ще бъде с нова разработка на мотора си, която бе разрешена от международната федерация.

Антонели отнесе няколко торти в лицето си заради рождения си ден в четвъртък. Младокът също има куп фенове на “Монца”, но със сигурност ще са по-малко от тези на “Ферари” на домашното трасе.

