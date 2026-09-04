"Черно море" подписа с кипърец

"Черно море" представя новото си попълнение в офанзивната линия - Йоргос Понтику. Той е един от най-перспективните млади футболисти на Кипър, който пристига на „Тича" и подписа договор с „моряците".

"Роден на 8 януари 2003 г. в Ларнака, Понтику преминава през школата на местната „Омония", а още в тийнейджърските си години привлича вниманието на европейски клубове. Между 2019 и 2021 г. талантът е част от академията на германския „Айнтрахт" (Франкфурт), където се развива в среда с високи стандарти и модерни методи на подготовка.

След престоя си в Германия се завръща в родината и подписва с „Аполон" (Лимасол) - тима, за който прави своя дебют в мъжкия футбол. Следва период под наем в „Докса" (Катокопия), а през сезон 2024/2025 Понтику записва 29 мача за „Омония", утвърждавайки се като един от най-енергичните млади играчи в кипърската лига. Кампанията 2025/2026 го отвежда в „Неа Саламина", където продължава да се развива и да трупа опит на високо ниво.

Понтику е бивш юношески и младежки национал на Кипър", пишат варненци.