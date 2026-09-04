ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Намериха кокаин за 50 хил. евро при обиск по случа...

Времето София 30° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23505991 www.24chasa.bg

Спортистите със синдром на Даун започнаха тренировки по бокс

988
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Спортистите от Федерация „Адаптирана физическа активност – България" направиха първите си тренировки по бокс. Инициативата е съвместна с Българската федерация по бокс и поставя началото на ново направление в развитието на адаптирания спорт у нас.

Тези занимания са първата стъпка към системна подготовка, чрез която спортистите с интелектуални увреждания ще развиват сила, координация, концентрация, дисциплина и увереност, като същевременно ще се запознават с основите на бокса.

Още през септември предстои и голямото предизвикателство. Спортисти със синдром на Даун ще участват в демонстративни боксови срещи по време на Европейското първенство по бокс за мъже и жени, на което България ще бъде домакин от 15 до 26 септември в „Асикс Арена" в София.

Това ще бъде възможност те да направят първата си крачка на голямата европейска боксова сцена и да покажат, че спортът няма граници и може да създава нови възможности за развитие и изява.

Съвместната инициатива на двете федерации е още една важна стъпка към развитието на адаптирания спорт и включването на хората с интелектуални увреждания в нови спортни дисциплини.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Телефон, студио и офис в джоба - как един телефон променя ежедневието ни (Видео)