Венцислав Соколов се присъедини към лагер по таекуондо

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Венцислав Соколов – личен треньор на двама от най-успешните български таекуондисти Станислав Митков и Ерика Карабелева, се присъедини към съвместния лагер на Таекуондо Фитнес НСА и клуб „Ахил" в комплекс „Аква Лайф".

Соколов пристигна директно от Китай, където Ерика Карабелева записа престижно пето място на Световното първенство за жени. Само преди седмица другият му възпитаник – Станислав Митков, спечели сребърен медал от турнир от ранг G1 в Рига, а тази седмица му предстои участие в Гран при турнира в Муджу, Република Корея.

Митков е световен и европейски медалист и европейски шампион, а Карабелева е европейска вицешампионка.

В рамките на лагера опит и знания обменят Венцислав Соколов, Радостин Григоров, Спасиана Григорова, Желязко Костадинов и Владимир Балабанов.

Различен опит, различни подходи и една обща цел – да се изграждат още по-силни състезатели и да се подготвят следващите успехи на българското таекуондо.