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Японка спря Калояна Налбантова на 1/4-финал в Шънчжън

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Калояна Налбантова Снимка: БФБадминтон

Калояна Налбантова допусна поражение на четвъртфиналите на единично жени на турнира по бадминтон HSBC BWF World Tour Super 750 в Шънчжън (Китай) с награден фонд 1.25 милиона долара.

20-годишната българка загуби от деветата в световната ранглиста японка Томока Миядзаки с 12:21, 11:21 за 35 минути на корта.

Налбантова, която за първи път в кариера си участва на турнир от сериите "HSBC BWF World Tour Super 750", постигна две поредни победи преди този мач, включително и над шестата поставена и световната шампионка от 2013 година Ратчанок Интанон (Тайланд) с 22:20, 21:17.

Калояна Налбантова Снимка: БФБадминтон

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