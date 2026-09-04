Японка спря Калояна Налбантова на 1/4-финал в Шънчжън

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Калояна Налбантова допусна поражение на четвъртфиналите на единично жени на турнира по бадминтон HSBC BWF World Tour Super 750 в Шънчжън (Китай) с награден фонд 1.25 милиона долара.

20-годишната българка загуби от деветата в световната ранглиста японка Томока Миядзаки с 12:21, 11:21 за 35 минути на корта.

Налбантова, която за първи път в кариера си участва на турнир от сериите "HSBC BWF World Tour Super 750", постигна две поредни победи преди този мач, включително и над шестата поставена и световната шампионка от 2013 година Ратчанок Интанон (Тайланд) с 22:20, 21:17.