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https://www.24chasa.bg/sport/article/23506429 www.24chasa.bg

Изместиха "Левски" - ЦСКА заради изборите

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Вечното дерби “Левски” - ЦСКА ще се проведе седмица по-късно от предвиденото. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Вечното дерби между "Левски" и ЦСКА от Първа лига бе изместено заради президентските избори. По програма двубой номер 1 у нас трябваше да се изиграе в периода 30 октомври до 2 ноември 2026 г (13-и кръг). 

До в неделя, 2.11, е евентуалното провеждане на балотаж за изборите. Затова от БФС, след становище от СДВР, решава да размени 13-ия и 14-ия кръг.

Ето какво пишат от СТК към БФС:

"Предвид постъпило становище от СДВР, съгласно което срещата между ПФК „Левски" и ПФК „ЦСКА" не може да бъде проведена в предварително планирания период от 30 октомври до 2 ноември 2026 г., както и отправената препоръка двубоят да бъде насрочен в друг уикенд, СТК към Българския футболен съюз, след съгласуване с БПФЛ, реши:

Срещите от 14-ия кръг на Първа професионална лига да се проведат в периода от 30 октомври до 2 ноември 2026 г.

Срещите от 13-ия кръг на Първа професионална лига да се проведат в периода от 6 до 8 ноември 2026 г."

Вечното дерби “Левски” - ЦСКА ще се проведе седмица по-късно от предвиденото. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

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