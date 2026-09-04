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https://www.24chasa.bg/sport/article/23506907 www.24chasa.bg

"Локо" (Пд) върна нидерландец в България от Индонезия

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"Локо" (Пд) се подсили с нидерландския нападател Антон Фасе

"Локо" (Пд) се подсили с нидерландския нападател Антон Фасе, съобщиха от клуба. Договорът му с "черно-белите" е за 3 г.

Фасe e роден на 6 февруари 2000 г. в Хаарлем, Нидерландия. Минал е през школата на местния АЗ "Алкмаар". Играл е още за тимовете на НЕК "Ниймеген", "Ботев" (Вр), "Кауно Жалгирис", ЛКС (Лодз) и "Балестиер". За последно е бил част от състава на индонезийския Йогякарта..

Нападателят е петото ново попълнение в лятната селекция на "железничарите" след Милан Петрович, Райън Ляйтън, Матеус Брито и Далил Али.

"Локо" (Пд) се подсили с нидерландския нападател Антон Фасе

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