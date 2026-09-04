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Лидерът Никола Цолов тръгва 6-и в неделя на "Монца"

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Никола Цолов

Никола Цолов даде шесто време в квалификацията на Формула 2 на “Монца”. Българският пилот обаче е сред тези, които се разследват от стюардите, след като цялата колона спря на завой №11 на пистата точно преди решителната последна обиколка.

Мястото в стартовата решетка въобще не е от значение на “Монца”. На италианското трасе Габриел Бортолето има победа дори от последния ред.

Бразилският пилот на “Инвикта” Рафаел Камара, който е един от претендентите за титлата спечели за пети път този сезон квалификацията във Формула 2 и ще стартира първи. До него ще бъде съотборникът му Джошуа Дюрксен. Камара бе с около 4 десети по-бърз от българския пилот.

В спринтовото състезание, което е в събота следобед Никола ще заеме петата позиция на старта. В битката за титлата всяка точка е от изключителна важност.

В генералното класиране на след 9 кръга Цолов води със 167 точки, пред Габриеле Мини (147 т.) и Рафаел Камара (145 т.).

Никола Цолов

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