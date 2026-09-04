“Ботев” (Враца) със забрана от ФИФА

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Световната футболна централа наложи забрана на елитния ни “Ботев” (Враца) да картотекира нови играчи.

Отборът от Северозапада е получил две отделни санкции, като всяка от тях е за срок от по три трансферни прозореца.

Първата е наложена на 24 август, а втората на 3 септември. Най-вероятната причина за строгите мерки от страна на ФИФА са неизплатени финансови задължения. Обикновено подобни санкции се налагат, когато клубове не са се издължили към свои бивши футболисти или треньори.

В момента, в който врачани погасят задълженията си, ФИФА ще вдигне наказанията и клубът отново ще може да вписва нови играчи. Трансферният прозорец у нас затваря през следващата седмица - 7 септември.

