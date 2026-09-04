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Над 260 играчи от мондиала с трансфери през лятото

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Енцо Фернандес СНИМКА: РОЙТЕРС

Над 260 играчи, участвали на историческия мондиал в САЩ, Мексико и Канада, са реализирали трансфери през лятото.

Футболистите, били част от световното, са генерирали над 3,3 милиарда долара от преминаването си в други клубове след края на най-голямото събитие през годината.

Най-голямата сделка през лятото бе на Енцо Фернандес. Аржентинецът премина от “Челси” в “Манчестър Сити” за 125 млн. британски лири.

Общият дял на дадените пари за нови играчи от клубовете пък е близо 10 млрд. долара, което е рекорд в историята.

“Над 12 500 международни трансфера са регистрирани по целия свят, което също така поставя нов рекорд за броя на трансферите през летен трансферен прозорец”, се посочва в проучване на ФИФА.

Ръст при трансферите има и в женския футбол. Разходите за привличане са се увеличили повече от два пъти от 2025 година до 28,6 милиона долара. Общо 1406 международни трансфера са станали в женския футбол, което е увеличение спрямо миналата година с близо 20%.

Енцо Фернандес СНИМКА: РОЙТЕРС

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