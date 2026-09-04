"Левски" преподписа с ключов защитник

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Играещият много силно за "Левски" защитник Кристиан Макун официално поднови своя договор със "сините" за още 1 г. - до лятото на 2028-а.

26-годишният национал на Венецуела пристигна на "Герена" през 2024-а.

Макун има до момента 70 мача за "Левски" с 4 гола и 5 асистенции.

Той бе основна част от шампионския отбор през миналия сезон, както и от рейда в Европа през тази година, който отведе тима на Хулио Веласкес до основната фаза на Лига Европа.

С изявите си Макун заслужи и признанието да бъде един от капитаните на отбора. Бранителят има и 16 мача за националния тим на Венецуела, както и изяви за всички юношески и младежки формации на родината си.

Централният защитник бе спряган за трансфер в гръцкия "Арис".