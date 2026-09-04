Борбата избира нов шеф на 17 октомври

Софийският апелативен съд окончателно реши споровете около извънредното общо събрание на федерацията по борба. Така на 17 октомври в аула “Максима” на НСА ще има изборен конгрес на централата, въпреки отказа да управителния съвет да го свика.

Опитите да бъде свикано ново общо събрание са от месеци. Първата подписка се провали, след като част от клубовете се отказаха от това. Последва втора, която бе отхвърлена отново от управителния съвет, като дори бяха изключени някои клубове заради участието си в нея. Тя бе внесена в съда и на първа инстанция централата спечели. Но на втора всичко бе преобърнато и сега ще има вот за ново ръководство.

Първи на опашката за президент се нареди бившият депутат от ГЕРБ и екснационал Даниел Александров-Скейтъра, който обяви, че ще се бори за мястото на Станка Златева. Решението му е малко изненадващо, защото той се смяташе за твърд привърженик на Златева срещу ЦСКА, подпомаган от Гриша Ганчев, като дори се пусна на голямо първенство вместо олимпийския ни шампион Семен Новиков. Това може да означава, че Златева просто няма да гони следващ мандат.

Очаква се и други имена да се включат в надпреварата.

През последните месеци борбата е разтърсвана само от скандали, след като управата на Златева обяви свещена война на най-добрите ни състезатели по причина, че са натурализирани. За да бъдат запазени за спорта, Гриша Ганчев ги събра всичките в ЦСКА, което пък намали сериозно успехите ни на тепиха и минаха няколко големи първенства без нито едно отличие, след като спечелихме два златни медала от олимпиадата в Париж чрез Новиков и Рамазанов.

В същото време цял свят използва натурализирани борци от Русия, за да гони отличия от световни и европейски.

